Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиян, прибыл в Пакистан с целью урегулирования напряженности, возникшей после удара Вооруженных сил Ирана по штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории, передает Trend.

Визит осуществляется по приглашению и.о. главы МИД Пакистана, Джалила Аббаса Джилани.

Отметим, что 16 января Иран нанес ракетные удары по определенным позициям в Пакистане. В результате погибли двое детей, три человека получили ранения. После этого правительство Пакистана отозвало своего посла в Иране и попросило иранского посла покинуть Пакистан. Проведение всех мероприятий между двумя странами было приостановлено.

Добавим, что 17 января Пакистан нанес удары по ряду позиций в Иране. В результате погибли 10 человек.