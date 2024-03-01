Сроки голосования на выборах в Иране вновь продлены

БАКУ /Trend/ - Сроки голосования на проходящих сегодня в Иране выборах в Меджлис Исламского совета (парламент) 12-го созыва и Совет экспертов 6-го созыва продлены еще на два часа.

Как передает Trend, об этом сообщил избирательный штаб при министерстве внутренних дел Ирана.

Таким образом, выборы в Иране пройдут до 00:00 по местному времени.

Добавим, что ранее сегодня сроки голосования в Иране также были продлены на 2 часа.

Отметим, что в Иране выборы в Меджлис Исламского совета (парламент) 12-го созыва и Совет экспертов (специальный государственный орган в Иране, избирающий высшего руководителя страны) 6-го созыва начались в 08:00 по местному времени. Выборы проходят в 31 провинции по 1 218 избирательным округам, примерно на 59 тысячах избирательных участков. Сообщается, что около 61,2 миллиона (61 172 298) человек имеют право голоса на выборах.

За 290 депутатских мандатов в парламенте Ирана будут бороться 15,2 тысячи человек. В настоящее время председателем парламента является Мохаммад-Багер Галибаф.

За 88 мест в Совете экспертов будут бороться 144 кандидата. В настоящее время председателем этого совета является Ахмед Джаннати.