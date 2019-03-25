Число погибших при наводнении в Иране увеличилось до 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли и 74 пострадали в результате наводнения в городе Шираз на юге Ирана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Tasnim.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 68 пострадавших.

Проливные дожди стали причиной наводнений в нескольких районах Шираза, сейчас ситуация находится под контролем, сообщил агентству губернатор провинции Фарс Энаятолла Рахими (Enayatollah Rahimi).

Глава службы по кризисным ситуациям Исмаил Наджар заявил, что проливные дожди, обрушившиеся на страну в воскресенье ночью, стали причиной наводнений в 25 провинциях, передает агентство.

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