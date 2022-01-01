В Иране за сутки от коронавируса скончались свыше 30 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 33 человека, зафиксировано 1 002 новых случая заражения.

Как передает Trend, об этом в субботу сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 131 639 человек, а общее число заразившихся достигло 6 195 403 человек. Состояние 2 676 заболевших оценивается как критическое.

До настоящего времени в Иране от коронавируса выздоровел 6 039 171 человек, проведено около 42 миллионов диагностических тестов.

В целом в Иране было применено около 120 миллионов доз вакцины от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 59,8 миллиона, вторую - почти 52 миллиона, третью - 7,9 миллиона человек.