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Число погибших из-за наводнения на юге Ирана возросло до 11

Общество Материалы 23 июля 2022 05:34
Число погибших из-за наводнения на юге Ирана возросло до 11

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Число погибших в результате наводнения в иранской провинции Фарс возросло до 11. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство IRNA. 13 человек числятся пропавшими без вести.

Первоначально сообщалось о шести погибших и нескольких пострадавших.

На данный момент число пострадавших составляет 55. Местные власти опасаются, что погибших и пострадавших может быть больше.

Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в провинции Фарс в пятницу вечером. Наиболее пострадавшим районом являются окрестности города Эстехбанат.

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