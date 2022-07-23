Число погибших из-за наводнения на юге Ирана возросло до 11

Число погибших в результате наводнения в иранской провинции Фарс возросло до 11. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство IRNA. 13 человек числятся пропавшими без вести.

Первоначально сообщалось о шести погибших и нескольких пострадавших.

На данный момент число пострадавших составляет 55. Местные власти опасаются, что погибших и пострадавших может быть больше.

Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в провинции Фарс в пятницу вечером. Наиболее пострадавшим районом являются окрестности города Эстехбанат.