Азербайджанские кинематографисты торжественно отметят профессиональный праздник

БАКУ /Trend Life/ - 2 августа в Киноцентре "Низами" в Баку состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню национального кино, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

На вечере, в котором примут участие известные представители культуры и искусства, состоится награждение ветеранов национального кинематографа.

Также в рамках мероприятия пройдет премьера художественного фильма "Nar bağı" ("Гранатовый сад"). Кинокартина совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film" снята по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана

Режиссер-постановщик фильма "Nar bağı" - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебоо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях: Гурбан Исмаилов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

Наряду с этим, вниманию гостей вечера будет представлен второй выпуск кинопроекта "Qarabağın həsrət salnaməsi", подготовленного заслуженным деятелем искусств Азербайджана, режиссером, киноведом и сценаристом Аязом Салаевым.

(Автор: Джани Бабаева)