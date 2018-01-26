Рашад Меджид встретился с читателями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В филиале №1 Централизованной библиотечной системы Сабаильского района Баку состоялась встреча с писателем, журналистом, главным редактором газеты "525-ci qəzet", секретарем Союза писателей Азербайджана Рашадом Меджидом, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

Мероприятие организовано в рамках проекта "Məşhurlarla görüş" ("Встреча со знаменитостями") при организации Главного управления.

Заведующая филиалом №1 Централизованной библиотечной системы Сабаильского района Гюльшан Аббасова рассказала о деятельности Рашада Меджида. Было отмечено, что он является автором таких книг, как "Hələ ki vaxt var" ("Еще есть время"), "10 sentyabr" ("10 сентября"), "Dəlicəsinə" ("По-сумасшедшему…"), "Bir də gəlməyəcək..." ("Больше не придет…") и других.

На мероприятии в исполнении читателей библиотеки прозвучали стихи Рашада Меджида. Рашад Меджид ответил на многочисленные вопросы и выразил признательность организаторам и участникам мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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