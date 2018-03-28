Свобода выбора! Азербайджанская молодежь и классическая музыка (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Любовь и музыка - два чуда в нашей жизни. Наверно, ничто не вызывает таких сильных переживаний у нас, как настоящая любовь и хорошая музыка. Для кого-то Любовь стала музыкой сердца и души, для кого-то музыка стала настоящей любовью. Думаю, что те и другие люди нашли многое для себя, в нашей жизни.



В рамках совместного проекта Международного центра мугама и Азербайджанского государственного института культуры и искусств (ADMİU) "Yeni nəsil dəvət edir" (Новое поколение приглашает) прошел вечер классической музыки, сообщает Trend Life.

Учащиеся ADMİU исполнили произведения азербайджанских классиков Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Сулеймана Рустамова, Сулеймана Алескерова, Тофига Гулиева, Рамиза Миришли, Эмина Сабитоглу, Алекпера Тагиева и других.

Классическая музыка – это выбор избранных, настоящих ценителей искусства, в частности, музыки. Очарование звучания инструментов завораживает слух, под мелодии классики замечательно провести вечер вдвоем с любимым человеком, даже просто помечтать, уединившись. И именно в этом её красота и привлекательность, а главное отличие от музыки эстрады, классическая музыка – живая, вдумчивая. Ее надо внимательно слушать, сосредотачиваться на ней, использовать воображение, мысленно рисовать какие-то картины, образы, ситуации, точно так же, как это происходит при чтении книги. Свобода выбора!

Почитатели классической музыки открыты ко всему новому. Более того, ученые исследовали, что любовь к классической музыке добавляет женщине привлекательности. А о позитивном воздействии классической музыки на человеческий организм и спорить бессмысленно. Такие произведения были созданы талантливыми, гениальными композиторами. Они вкладывали в музыку душу, собственные чувства, переживания, тем самым, отдавали музыке частичку собственной положительной энергии.

"Музыка призвана рождать пламя в душе!", - говорил Людвиг ван Бетховен.

(Автор: Вугар Иманов)

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