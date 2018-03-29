В Баку отметят 20-летие столицы Казахстана красочным гала-концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Учащиеся Казахской национальной академии хореографии 30 марта выступят с гала-концертом на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку, сообщает Trend Life.

Концертная программа будет представлена в рамках 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны.

В связи с предстоящим выступлением была проведена пресс-конференция, в которой приняли участие руководитель школы и профессионального образования Академии Светлана Кокшинова, руководитель службы международного сотрудничества и связей с общественностью Макпал Кулмбетова, студенты Султанбек Гумар и Камила Шахманова.

По словам Светланы Кокшиновой, учащиеся Академии очень рады выступить перед бакинским зрителем.

"Очень надеемся на радушный прием публики, на то, что наши учащиеся своим профессионализмом и мастерством произведут хорошее впечатление. Мы хотим познакомить зрителей с нашей национальной культурой и танцевальным искусством. Наши национальные танцы, так же, как и азербайджанские, очень красивые и красочные. На вечере мы представим лучшие концертные номера из репертуара Академии - это мировое классическое балетное наследие, современная, казахская и неоказахская хореография в постановке отечественных и зарубежных балетмейстеров", - сказала Кокшинова.

Было подчеркнуто, что гала-концерт проводится Академией впервые и место проведения было выбрано не случайно - на протяжении многих столетий Казахстан и Азербайджан объединяют общие тюркские корни, общая культура, общее духовное наследие.

Как рассказала Макпал Кулмбетова, Казахская национальная академия хореографии - первое высшее учебное заведение в Центральной Азии с полным циклом многоуровневого профессионального хореографического образования.

"Два года назад, во время становления Академии, именно с Бакинской хореографической академией было заключено одно из первых соглашений о сотрудничестве. Мы наладили тесные партнерские связи с Бакинской хореографической академией, нашли общие точки соприкосновения", - добавила Кулмбетова.

Было отмечено, что на предстоящем концерте выступят 60 учащихся Академии в возрасте от 13 до 18 лет.

Гумар Султанбек и Камила Шахманова рассказали о танцевальных номерах, с которыми они выступят перед бакинской публикой, а также поделились впечатлениями от визита.

"Вся наша делегация в восторге - мы рады возможности приехать в Баку. У вас очень красивый город, шикарная национальная кухня, гостеприимные люди. Большое спасибо за теплый, радушный прием", - сказали они.

Отметим, что одной из приоритетных задач Казахской национальной академии хореографии является популяризация балетного искусства посредством совместной работы с лучшими хореографическими учебными заведениями мира.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.