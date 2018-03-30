В Сеуле покажут азербайджанский "Урок" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художественный фильм "Dərs" ("Урок") получил приглашение на участие в конкурсной программе 6-го Международного фестиваля детских кинофильмов Seoul Guro, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Фестиваль пройдет в мае 2018 года в Южной Корее – городе Сеул.

Кинокартина была снята в 2015 году по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, и рассказывает о жизни школьников, их отношении к дружбе и взглядах на жизнь.

Авторы сценария - Эльза Агаева и Анастасия Волкова, режиссеры-постановщики - Рафиг Алиев и Джавид Таваккул, оператор - Рауф Гурбаналиев, художник-постановщик - Фикрет Алекперов, композитор - Тунзаля Агаева, исполнительный продюсер - Вюсал Аббасов, продюсер - Мушфиг Хатамов.

В фильме снялись: Тамерлан Агаев, Алия Алиева, Рашид Алиев, Айна Зарбалиева и другие.

Напомним, что фильм "Урок" признан лучшей картиной конкурсной программы "КиноМалыШок" XXV Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок-2016", удостоен приза "Золотой "Лiстападзiк" XXIII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" и диплома "За лучшее художественное воплощение на экране проблемы взаимоотношений подростков" 22-го Международного фестиваля "Кино – детям" (Россия).

(Автор: Джани Бабаева )

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