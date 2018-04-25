Театры Азербайджана и Болгарии расширяют сотрудничество

25 апреля 2018 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, директор и художественный руководитель Государственного академического национального драматического театра, народный артист Азерпаша Нематов проведет встречи и обсуждения с коллегами в Софии (Болгария), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Поездка состоится в сроки с 26 по 29 апреля.

Запланированы встречи Азерпаши Нематова с руководством Национального драматического театра Болгарии, деятелями культуры и искусства, представителями театральной сферы страны.

По словам Нематова, театральные деятели Болгарии проявляют интерес к произведениям азербайджанских авторов, и им уже направлены как классические, так и современные произведения.

Он также отметил, что в прошлом году коллектив Государственного академического национального драматического театра успешно принял участие в Международном театральном фестивале в городе Варна (Болгария). В этом году театр будет участвовать в данном фестивале со спектаклем "Последняя запись Крэппа", поставленным по произведению Сэмюэля Беккета.

Отметим, что творческий визит пройдет при организации министерства культуры Азербайджана и посольства страны в Болгарии.

(Автор: Джани Бабаева)

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