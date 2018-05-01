В Баку отметят юбилей известного вокалиста (ВИДЕО)

1 мая 2018 20:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку в 19:00 7 мая состоится вечер памяти видного оперного исполнителя, актера Фирудина Мехтиева, сообщили Trend Life организаторы вечера.

Мероприятие будет посвящено 90-летию со дня рождения Мехтиева.

Вечер памяти пройдет при организации Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, поддержке министерства культуры Азербайджана.

На вечере выступят солисты Государственного академического театра оперы и балета, в исполнении которых прозвучат сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Вокалисты выступят в сопровождении Симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио под управлением дирижера Джавада Тагизаде.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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