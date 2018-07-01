Баку для детей - подарите любовь к истории родного города (ФОТО)

1 июля 2018 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Как привить ребенку любовь к родине? Как пробудить в нем интерес к истории города, в котором он живет и растет? Этими вопросами задается и раскрывает их автор новой иллюстрированной книги "Баку для детей" Бахрама Багирзаде, сообщает Trend Life. В честь Всемирного дня бакинцев издание в ближайшее время появится в книжных магазинах.

В этой книге автор в легком, доступном стиле и, как всегда, с огромной любовью к родному городу собрал самые интересные и яркие факты о Баку, а также о личностях, сыгравших огромную роль в жизни нашей страны.

«В истории современного Азербайджана эта книга стала первым изданием о Баку для детей, причем сразу на трех языках – азербайджанском, русском и английском.
Маленькие читатели узнают про Ичери шехер и Приморский бульвар, про архитектуру и театры, музеи и памятники и про многое, многое другое. Приглашаю всех мальчиков и девочек вместе с их мамами и папами, бабушками и дедушками в увлекательную экскурсию по Баку. "Баку для детей" - подарите своим детям любовь к истории города!», - отметил Бахрам Багирзаде.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, члена Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – победителей ХХ века.

(Автор: Вугар Иманов)

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