Романтическое аргентинское танго в вечернем Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Каждый уик-энд на Бакинском бульваре проходит летний фестиваль Baku Soul of Art and Dance, организованный Управлением Приморского национального парка, Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана, сообщает Trend Life.

На этот раз танцевальными студиями E.L Club de Tango və JAM SS были проведены вечера танго, в которых могли принять все желающие, независимо от возраста, главное, чтобы было желание. Преподаватели провели для гостей мастер-класс, а затем пригласили всех вместе с ними окунуться в романтический мир аргентинского танго - своеобразный симбиоз различных музыкальных и танцевальных культур. Аргентинское танго предполагает импровизацию, поэтому оно может быть как страстным, так и нежным или романтичным. Нельзя сказать, какие чувства партнеры должны выражать в танце, и какие движения выбирать, ведь каждый раз мужчина и женщина создают свой уникальный короткий роман. Может, поэтому он по-своему уникален. И пусть первые шаги и звуки танго прозвучали два столетия назад, этот танец и сегодня завораживает зрителя своей нежной чувственностью и пламенной страстью.



​​​​​​(Автор: Вугар Иманов)

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