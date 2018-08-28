Мурад Садых удостоен диплома фестиваля "Жизнь безграничных возможностей" в Москве (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец Мурад Садых удостоен диплома VIII Международного фестиваля творчества обучающихся с инвалидностью "Жизнь безграничных возможностей" в номинации вокальное исполнение, который прошел в Москве, сообщил Trend Life певец.

Фестиваль был организован Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом при содействии Министерства науки и высшего образования России.

На торжественном открытии с приветственной речью выступили ректор МГГЭУ, профессор Вагиф Байрамов, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Ирина Терехина, советник по культуре посольства Азербайджана в России Нигяр Ахундова, заслуженный художник России Никас Сафронов и другие гости.

В концертной программе фестиваля приняли участие российский актер театра и кино, писатель, поэт, сценарист Владимир Новиков Васильевич, народный артист Азербайджана Сархан Сархан, заслуженная артистка России, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, творческие коллективы исполнители из России, Азербайджана, Беларуси и Молдовы. Участники фестиваля представили зрителям интересные художественные номера, песни, танцы. Лучшие из них приняли участие в финальном гала-концерте.

Главная цель проекта - межкультурный диалог молодежи с инвалидностью разных стран, выявление творческого потенциала талантливых молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, мастер-классы, определение лучших выступлений участников и творческих коллективов 2018 года в рамках заявленных номинаций. Участники фестиваля – учащиеся, в возрасте от 15 до 20 лет, с нарушением опорно-двигательной системы, слуха (слабослышащие) и зрения (слабовидящие); инвалиды, занимающиеся параолимпийскими видами спорта, армреслингом; представители образовательных организаций; представители органов власти; представители общественных организаций.



(Автор: Вугар Иманов)

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