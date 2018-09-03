Азербайджанский ТЮЗ начинает юбилейный сезон

БАКУ /Trend Life/ - В ноябре 2018 года исполняется 90 лет со дня создания Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

В связи с этим знаменательным событием зрителям будут представлены новые спектакли и реализован ряд проектов. Мероприятия проводятся в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о 90-летии Азербайджанского государственного театра юного зрителя, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Театр юного зрителя, играющий своими прогрессивными идейными сценическими произведениями важную роль в формировании художественно-эстетического вкуса молодого поколения и привитии ему высоких нравственно-духовных ценностей, занимает достойное место в истории азербайджанского театра. Долгие годы выдающиеся деятели культуры и искусства страны поддерживали тесные творческие связи с этим Театром. Обладающий богатым опытом Государственный театр юного зрителя благодаря успешной деятельности завоевал большую симпатию любителей искусства, своими выступлениями на международных фестивалях активно участвует в пропаганде культурных достижений современного Азербайджана.

Режиссер юбилейных мероприятий – народный артист, режиссер Вагиф Асадов.

Театральный сезон откроется 22 сентября детским спектаклем П. Джуллифорда "Сладкие" и постановкой М.Физули "Лейли и Меджнун". Коллектив также работает над спектаклями "Дон Кихот" и "Бременские музыканты".

(Автор: Вугар Иманов)

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