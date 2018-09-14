Яркие краски Индонезии в Азербайджане (ФОТО)

14 сентября 2018 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Индонезия - государство в Юго-Восточной Азии, и у многих страна ассоциируется с песчаными пляжами, ярким солнцем, редкими растениями, красочными обрядами и ритуалами, запахами пряностей. Окунуться в неповторимую атмосферу индонезийской культуры посчастливилось жителям Азербайджана, которым была представлена возможность больше узнать об Индонезии, ее искусстве и традициях.

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялось торжественное открытие третьего фестиваля индонезийской культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Перед началом мероприятия гости вечера ознакомились с организованной в фойе Дворца выставкой, отражающей культуру и искусство, а также с фотоработами, демонстрирующими красоты природы Индонезии.

Выступая на открытии фестиваля, министр культуры и образования Индонезии Мухаджир Эфенди отметил, что фестиваль, проходящий под девизом "Ознакомиться с богатейшей культурой архипелага" ("Arxipelaqın ən zəngin mədəniyyətini yaşatmaq"), организован в третий раз, и с каждым годом программа мероприятия становится интереснее и обширнее.

Было подчеркнуто, что мероприятие приурочено к 73-й годовщине независимости Индонезии.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что фестиваль способствует расширению отношений между двумя странами, позволяет ближе узнать друг друга и создает условия для реализации совместных проектов в будущем.

Было отмечено, что Азербайджан и Индонезия – дружественные страны, и официально установленные в 1992 году отношения между ними с каждым годом укрепляются.

Далее была представлена концертная программа, в ходе которой выступили танцевальная группа "Tubaba Pakem", известный джазовый музыкант Дики Дармаван.

Также в рамках мероприятия студенты Азербайджанского университета языков представили вниманию аудитории индонезийские танцы.

Отметим, что в рамках фестиваля пройдут выставки, ярмарка и другие интересные мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева)

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