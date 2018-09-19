В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 19 сентября в Музейном центре в Баку состоялась торжественная церемония в связи с присвоением группе азербайджанских деятелей культуры и искусства почетных званий, орденов и медалей, которых они были удостоены согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Trend Life.

На мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что государство с большой заботой и вниманием относится к деятелям культуры и искусства.

Было подчеркнуто, что государством уделяется особое внимание национальной культуре и искусству, широкой пропаганде во всем мире.

Абульфас Гараев поздравил представителей культуры и искусства, и пожелал им дальнейших успехов в деятельности.

Затем министр вручил деятелям культуры и искусства ордена, медали и удостоверения о присвоении почетных званий.

Среди награжденных: орден "Шараф" - Огтай Миргасымов, Расим Балаев; орден "Шохрат" - Рамиз Азизбейли (награда передана члену семьи - Эльману Мамедову), Рафиг Гулиев, Магеррам Гасымлы, Натиг Алиев; орден "За службу Отечеству" 3-й степени - Джамиль Гулиев; медаль "Терегги" - Эльхан Рагимов, Тарлан Бабаев, Сугра Багирзаде, Шамиль Алиев, Эмин Ибрагимов, Парвиз Mамедов, Зафар Mуртузов, Акиф Mустафаев, Эльшад Mюрветов; медаль "За отличие на государственной службе" - Парвиз Искендерли, Мирзаага Махмудов; "Народный артист" – Мирджавад Джафаров, Анвар Гасанов, Абдулахад Махмудов, "Народный художник" – Акиф Аскеров, Ариф Азизов, Ариф Газиев, Сакит Мамедов, Эльдар Микаилзаде, Сирус Мирзазаде; "Заслуженный артист" – Кенюль Керимова, Джаваншир Хадыев; "Заслуженный художник" – Азад Алиев, Елена Хагвердиева, Мамедгусейн Гусейнов, Акиф Кязымов, Намиг Мамедов, Вюгар Мурадов, Тамилла Сеидова, Азад Зейналов; "Заслуженный деятель искусств" - Мехеббет Мехдиева, Адыль Aббасов, Багир Рафиев; "Заслуженный работник культуры" - Аида Aхундова, Гямяр Багирова, Тарана Балаева, Рза Байрамов, Нахида Бекирова, Тунзаля Ахмедова, Саадат Алекберова, Камиль Ибрагимов, Ханым Шадлинская, Абдулла Алекберов, Авезхан Ханкишиев, Лейла Гулиева, Ширин Меликова, Махмуд Мамедов, Мустафа Мустафаев, Гашам Наджафзаде, Орман Алиев, Мусаллим Гасанов, Алмаз Mеликова, Нариман Mамедов, Айсель Раджабли, Эльман Шейдаев.

Удостоенные наград выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оценку государством их деятельности.

(Автор: Джани Бабаева)

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