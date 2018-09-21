О Нигяр азербайджанской оперной сцены… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана в Баку состоялось мероприятие "Opera səhnəmizin Nigarı" ("Нигяр оперной сцены"), посвященное 90-летию со дня рождения народной артистки СССР, видной оперной певицы Фирангиз Ахмедовой, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие прошло в рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

Выступившая на вечере заведующая отделом музея Ханым Абдинова рассказала о творческом пути оперной певицы. Было отмечено, что Фирангиз Ахмедова (лирико-драматическое сопрано) в 1950-1970 годах с большим успехом выступала на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Она искусно исполняла партию Нигяр в опере "Кероглу", Гюльзар в "Шах Исмаиле", Севиль в опере "Севиль" и многие другие. Фирангиз Ахмедова была партнершей по сцене таких корифеев как Бюльбюль, Муслим Магомаев, Рауф Атакишиев и других.

Народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова поделилась с участниками мероприятия своими воспоминаниями о Фирангиз Ахмедовой. Она подчеркнула, что певица также исполняла сочинения в камерно-вокальном жанре. Слушатели до сих пор помнят ее исполнение композиций "Sənsiz" Узеира Гаджибейли, "Ölkəm" Асафа Зейналлы, "Arzu" Ниязи, "Heyran olmuşam" Ашрафа Аббасова и другие романсы.

Автор книги "Firəngiz Əhmədova" Кямаля Абыева в своем выступлении рассказала об интересных фактах в творчестве певицы. Творческая деятельность Фирангиз Ахмедовой всегда служила примером для нового поколения вокалистов. Используя ее богатый опыт, целое поколение азербайджанских вокальных исполнителей внесло свой вклад в развитие оперного искусства.

На мероприятии с участием солистов Государственного театра оперы и балета была представлена концертная программа.

Отметим, что при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана 18-26 сентября в Баку проходит X Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. По традиции, фестиваль открывается в День национальной музыки - 18 сентября, который вошел в историю так же, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли.

В рамках юбилейного фестиваля будет проведено около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии.

(Автор: Джани Бабаева)

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