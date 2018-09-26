Синтез азербайджанского мугама и французского джаза покорили Шанхай (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Синтез азербайджанского мугама и французского джаза – заслуженного артиста Гочага Аскерова и лауреата международных конкурсов Пьера де Трегомана - с большим успехом был представлен на Международном фестивале World Music Asia 2018, сообщили Trend Life в пресс-службе ханенде.

Выступление артистов прошло в сопровождении музыкантов – Алескер Мамедов (тар), заслуженный артист Кямран Керимов (нагара) и Васиф Гусейнзаде (пианино). На вечере прозвучали азербайджанские композиции мугама “Bayatı- kür”, “Rast”, “Şur”, народная песня “Sarı gəlin”, произведение Фикрета Амирова “Kor ərəb”, французские джазовые импровизации “Şelter”, “Kondoktor” и “Old star”. Музыканты выступали на протяжении трех дней с 20 по 22 сентября, и каждый раз их сопровождали овации, музыканты приглашались на "бис". Выступление артистов было высоко оценено в местных и зарубежных СМИ.

Напомним, что Гочаг Аскеров и Пьер де Трегоман выступают вместе с 2016 года, давали концерты в Азербайджане, Франции и других странах, выпустили в 2017 году в Италии совместный альбом "Mugham Souls".

(Автор: Вугар Иманов)

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