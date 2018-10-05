Российский телеканал приступил в Баку к съемкам фильма о Муслиме Магомаеве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку стартовали съемки восьмисерийного художественного фильма о легендарном исполнители Муслиме Магомаеве, сообщает Trend Life.

Фильм снимает Первый канал (Россия). Кадрами со съемочной площадки на своей странице в Instagram поделился продюсер киноленты Данила Шарапов.

Режиссером восьмисерийного фильма является Олег Асадулин, а роль легендарного певца исполнит сербский актер Милош Бикович.

В свою очередь актер Милош Бикович на своей странице в Instagram поделился совместной фотографией с российской актрисой и моделью Ириной Антоненко.

"Готовим проект... угадайте какая мы известная пара..." - подписал совместное фото актер.

Напомним, что ранее в одном из интервью "Москва-Баку" народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) рассказал о данном проекте.

"Это проект Первого канала, но мы всячески помогаем и содействуем, участвуем и в сценарии, и в кастинге, и в продюсировании…Изначально я эту идею проговаривал с несколькими каналами, эти каналы все знают, и будет излишним их называть. Для меня было важно сделать одно: выбрать, во-первых, правильного партнера с точки зрения канала, и им оказался Первый канал, а второе – убедиться в том, что команда, которая будет снимать этот фильм, гарантирует нам очень высокое качество. Для меня это очень личная тема… Поэтому договор, который мы подписали, включает в себя множество нюансов. Продюсерская компания, которая нанята каналом, обязательно должна все согласовывать с Тамарой Ильиничной Синявской, супругой Муслима Магомаева, а также со мной – актеров, кастинг, сценарий, диалоги и чтобы это соответствовало по всем параметрам тому, что мы задумали сделать!" - сказал Эмин Агаларов в интервью.

(Автор: Джани Бабаева)

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