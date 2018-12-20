Иреванский театр выступил с гастролями в регионах Азербайджана (ФОТО)

20 декабря 2018 20:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Иреванского государственного азербайджанского драматический театр вернулся с гастролей по регионам Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Гастроли театра состоялись в Губинском, Сабирабадском, Самухском и других районах страны.

В ходе гастролей коллектив театра продемонстрировал постановку поэта, драматурга Ифтихара "Soyqırımı tarixinin dastanı" ("Дастан истории геноцида"). Спектакль посвящен памяти Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Режиссер-постановщик спектакля, художник-оформитель и хореограф – заслуженный работник культуры - Ифтихар Пириев, композитор - Мухтар Абсейнов, ассистент режиссера - Бахруз Хикмятоглу, музыкальное оформление – Чингиз Халилов.

Роли исполняют - Натиг Газиев, Амрулла Нуруллаев, Мудвер Неймятова, Ниямеддин Сафаралиев, Шабням Джабраилова, Ровшан Джафаров, Рухия Эйвазова, Севиндж Гусейнова, Гюней Алиева, Гюльтадж Аскерова, Сабина Имамвердиева, Арзуман Танрывердиев и Бахруз Хикмятоглу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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