Зимняя фантазия азербайджанцев в Боржоми (ФОТО)

25 декабря 2018 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллективы Ayselin и Jam SS при поддержке Союза молодежи (AGI) и Ассоциации танца Азербайджана (ARA) приняли участие в VIII Международном многожанровом фестивале "Зимняя фантазия - 2018", который прошел в Боржоми (Грузия), сообщил исполнительный директор AGI и президент ARA Азиз Азизов.

В фестивале принимали участие детские (от 5 до 16 лет), молодежные (от 16 до 25 лет) и взрослые (от 26 лет и выше) коллективы и отдельные исполнители в номинациях: вокал, хореография, инструментальный жанр, оригинальный жанр, театральное творчество, художественное слово, театры мод, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, фотоискусство.

Основные цели и задачи фестиваля - создание для детей, подростков и молодежи возможности творческого общения; выявление новых талантов; развитие культуры и укрепление межнационального сотрудничества; возможность ознакомления с образцами национальной культуры и искусства; знакомство с лучшими творческими коллективами, установление творческих контактов между коллективами; обмен опытом работы стран-участниц фестиваля в художественном воспитании детей, подростков и молодежи; создание условий для поддержки и развития детского и молодежного творчества.

(Автор: Вугар Иманов)

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