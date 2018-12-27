Новогодняя встреча с азербайджанскими учителями (ФОТО)

27 декабря 2018 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась праздничная новогодняя встреча с учителями русского языка и учителями, преподающими на русском языке в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Гостей приветствовали посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и депутат Милли Меджлиса (парламента), председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин.

Выступившие выразили благодарность педагогам за большую работу по сохранению в Азербайджане русского языка, организации и проведению многих совместных проектов, в том числе ежегодной Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе, "Пушкинианы".

Посол России в Азербайджане отметил, что совместная работа значительно способствует развитию гуманитарных связей между народами России и Азербайджана.

В ходе мероприятия состоялся праздничный концерт, который представили участники детского эстрадного ансамбля "Старт" Дома культуры "Достлуг" города Сумгайыт.

(Автор: Джани Бабаева)

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