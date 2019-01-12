Попурри песен из азербайджанских кинофильмов

12 января 2019 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялась концертная программа, посвященная творчеству известного поэта, публициста Зейнала Джаббарзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Вечер состоялся в рамках проекта "Творящие и дарующие жизнь" ("Yaradanlar və yaşadanlar"). Проект организован Международным центром мугама и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке министерства культуры Азербайджана.

На концерте с композициями на слова известного поэта выступили народные артисты Тейюб Асланов, Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Самир Джафаров, заслуженные артисты Алмаз Оруджева и Арзу Алиева, солисты Азербайджанского телевидения и радио – Ровшан Азиз, Эльгиз Алиев, а также певица Вюсаля Аскерова.

Вниманию публики были представлены композиции "Gözləməsin neyləsin" из фильма "Жизнь испытывает нас", "Tez gəl", "Alagöz", "İlk Bahar", "Yox-yox", "Arzular" из кинокартины "Встреча" и другие.

Концерт завершился прекрасным попурри песен из кинофильмов "Мачеха" и "Можно ли его простить?" в исполнении Гюльяз и Гюльянаг Мамедовых и Арзу Алиевой.

Аккомпанировал участникам концерта инструментальный ансамбль "Səadət" под управлением народного артиста Ага Джабраила Абасалиева. Ведущим мероприятия выступил заслуженный артист Рашад Ильясов.

Зрители остались в восторге от концерта, встречая бурными аплодисментами каждый музыкальный номер программы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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