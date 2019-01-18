В Баку определены победители международного конкурса Ümid 2019 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел международный конкурс искусств “Ümid 2019”, организованный Союзом молодежи (СМА) и Ассоциацией танца (АТА) при поддержке Jam Group, сообщает Trend Life. В конкурсе участвовали различные регионы страны, а также представители Турции и Грузии.

"Главная цель соревнования в том, чтобы подрастающее поколение развивалось и могло добиться успеха благодаря творчеству. Поздравляем всех участников, желаю им творческих успехов. Вместе с тем, хотелось бы выразить отдельную благодарность художественным руководителям за их терпение и труд, который они вложили в своих учеников, воспитав таких талантливых, способных детей и подростков. Огромное спасибо нашим судьям за их справедливые решения", - отметил президент АТА и заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

Конкурс проводился в различных номинациях (пианино, труба, валторна, скрипка, оркестр, музыкально-хореографическая композиция, академический вокал, эстрадный вокал, балабан, кяманча, народные инструменты, ханенде, канон, гармонь, тар, художественное исполнение, танцевальное шоу, брейк-данс, народный стиль, фолк-этно, Болливуд) по возрастной категории: бейби (6 лет), дети (10 лет), юниоры (16 лет), подростки (16 лет и старше).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.