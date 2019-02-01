В Баку будет проведен Чемпионат по социальному и академическому танцу (ФОТО)

1 февраля 2019 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 10 февраля будет проведен открытый Чемпионат Баку по социальному и академическому танцу, организованный Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана при поддержке Jam Group Production, сообщили Trend Life организаторы.

Чемпионат проводится по следующим возрастным категориям: младшая возрастная группа (до 6 лет), дети (до 10 лет), подростки (до 16 лет), юноши (от 16 и выше).

На соревновании будут представлены следующие виды танца: чирлидинг, хип-хоп, брейк-данс, танцевальное шоу, классические танцы, народные танцы, стилизация фольклора, танцы народов мира, восточные танцы, индийские и сольные танцы. Основная цель конкурса – выявление талантов среди детей и подростков, пропаганда социального и академического танца, повышение интереса к современной хореографии. Победители представят Азербайджан на международной арене. Судьи будут оценивать участников по технике выступления, имиджу, по критериям показа.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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