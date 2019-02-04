Азербайджанский фильм удостоин четырех наград премии L’Age d’Or International Arthouse Film Festival (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Çölçü" (Степняк/Steppe Man) удостоен сразу четырех наград L’Age d’Or International Arthouse Film Festival (LIAFF), сообщил Trend Life режиссер кинокартины. Фильм признан лучшим в номинациях - Лучший художественный фильм («Степняк»), Лучший режиссер (Шамиль Алиев), Лучшая актриса (Саломе Демуриа), Лучший актер второго плана (Видади Гасанов).

Таким образом, по словам режиссера, "Çölçü" стал номинантом Pigeon D’or Awards LIAFF. Вручение Pigeon D’or Awards LIAFF состоится в октябре в Индии городе Кольката.

"Çölçü" снят по заказу Министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария фильма - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушвиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (маленький Степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Сюжет картины: Живет молодой Степняк вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - это новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

Напомним, что фильм "Çölçü" с успехом демонстрировался на пяти континентах, принял участие в 40 международных кинофестивалях, является обладателем множества наград. Картина была включена в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар-2014" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

(Автор: Вугар Иманов)

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