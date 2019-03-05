Опубликован трейлер последнего сезона "Игры престолов" (ВИДЕО)

5 марта 2019 21:52 (UTC+04:00)

Телеканал HBO опубликовал первый трейлер финального сезона сериала "Игра престолов", который выйдет 14 апреля, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

На видео изображены оставшиеся в живых герои, готовящиеся противостоять друг другу.

"Враги не устают, не останавливаются и ничего не чувствуют", – говорится в трейлере.

Ранее Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", рассказала, что заключительные эпизоды будут самыми интригующими из всех и "шокируют" зрителей.

Сериал снимается по романам Джорджа Мартина серии "Песнь льда и пламени" с 2011 года. За это время он удостоился 38 премий "Эмми". Критики считают, что "Игра престолов" стала популярна благодаря неожиданным сюжетным поворотам и гибели главных героев.

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