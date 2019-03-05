Опубликован трейлер последнего сезона "Игры престолов" (ВИДЕО)

Телеканал HBO опубликовал первый трейлер финального сезона сериала "Игра престолов", который выйдет 14 апреля, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

На видео изображены оставшиеся в живых герои, готовящиеся противостоять друг другу.

"Враги не устают, не останавливаются и ничего не чувствуют", – говорится в трейлере.

Ранее Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", рассказала, что заключительные эпизоды будут самыми интригующими из всех и "шокируют" зрителей.

Сериал снимается по романам Джорджа Мартина серии "Песнь льда и пламени" с 2011 года. За это время он удостоился 38 премий "Эмми". Критики считают, что "Игра престолов" стала популярна благодаря неожиданным сюжетным поворотам и гибели главных героев.

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