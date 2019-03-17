Названы даты премьеры всех серий финального сезона "Игры Престолов"

17 марта 2019 06:11 (UTC+04:00)

Американский телеканал HBO назвал точные даты выхода и продолжительность всех серий восьмого и финального сезона "Игры Престолов", как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости пишет издание Variety.

Отмечается, что всего в сезоне будет шесть серий, причем две первых будут короче остальных.

Так, премьера первой серии нового сезона состоится 14 апреля, и она будет длиться 54 минуты. Выход второй серии запланирован на 21 апреля, а ее продолжительность составит 58 минут. Третью серию зрители увидят 28 апреля, и она продлится 1 час 22 минуты.

Четвертая серия сезона выйдет 5 мая, и ее длительность составит 1 час 18 минут. Премьера пятой серии намечена на 12 мая и будет идти 1 час 20 минут. Выход финальной серии сезона намечен на 19 мая, а ее продолжительность также составит 1 час 20 минут.

Ранее Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", рассказала, что заключительные эпизоды будут самыми интригующими из всех и "шокируют" зрителей.

Сериал снимается по романам Джорджа Мартина из серии "Песнь льда и пламени" с 2011 года. За это время он удостоился 38 премий "Эмми". Критики считают, что "Игра престолов" стала популярна благодаря неожиданным сюжетным поворотам и гибели главных героев.

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