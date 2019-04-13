Участники "Евровидения 2019" от Азербайджана и Италии подружились (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на Международном песенном конкурсе "Евровидение 2019" Чингиз Мустафаев находится в Тель-Авиве (Израиль), где участвует в съемках видеооткрытки для конкурса, сообщает Trend Life.

Здесь он встретился и подружился с итальянским участником "Евровидения 2019", победителем Festival de Sanremo 2019 Алессандро Махмудом (мать певца из Сардинии, а отец из Египта), который также принимает участие в съемках видеооткрытки. Они подружились и совершили прогулку по достопримечательностям Тель-Авива. Во время прогулки Чингиз исполнил композицию Махмуда “Soldi”, с которой он выступит на Евровидении, а итальянец песню азербайджанца "Truth". Певцы пожелали друг другу удачи на евросонге.

(Автор: Вугар Иманов)

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