В Москве прошла презентация книги Ираны Гасымовой "Превосходство Иррационального" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Научности, как рациональному, противостоит иррациональное - находящееся за пределами разума, алогическое или неинтеллектуальное, несоизмеримое с рациональным мышлением или даже противоречащее ему. Иррациональное - то, что не объяснимо принципиально, что не может объяснить ни один разумный человек. Если человек признает, что некоторые вещи как-то не укладываются в его голове, хотя очевидно существуют - это признание иррационального. «Я удивляюсь, почему мир создан таким прекрасным, какая гармония в каждой капле воды, так потрясающе шумит листва… И это все создано случайно? - В голове не укладывается…». Иррациональное - это не просто то, что принципиально недоступно человеческому разуму. Это то, что неподвластно не только нашему разуму, но и нашей воле: то, что вмешивается в нашу жизнь, в нее вторгается, нечто имеющее вес и силу в нашем мире.

В Есенин-центре (отдел Московского государственного музея С. А. Есенина) прошел творческий вечер азербайджанской поэтессы Ираны Гасымовой под названием "Волны Каспия", сообщает Trend Life.

Это не первый поэтический вечер Ираны в Москве. Год назад поэтесса выступала в Москве с сольной программой, представив слушателю, свою аудиокнигу "В начале было слово". А также приняла участие в ежегодном поэтическом фестивале "Филатов Фест" и самом популярном в Москве стихотворном проекте "Super Стихи". В этом году поэтесса во второй раз выступила перед московским зрителем, презентовав свою новую книгу "Превосходство Иррационального".

Поэтесса призналась, что ей особенно волнительно выступать в стране, с таким богатым литературным наследием, который сформировал ее литературный вкус и продолжает формировать по сей день. Напомним, что недавно поэтесса выступала с сольным поэтическим вечером в Тбилиси, и в очень скором времени выступит в Санкт-Петербурге.

(Автор: Вугар Иманов)

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