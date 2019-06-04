Москва-Баку. Интермузей - единственный профессиональный фестиваль (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Столетие Гара Гараева, научная конференция о коврах - российские и азербайджанские музеи спланировали совместную работу на XXI Международном фестивале "Интермузей 2019"

«Интермузей» - одно из главных событий года для всех, кто сделал своей жизнью сохранение материального наследия человеческой истории. В этом году фестиваль проходит в 21 раз, и на открытии в Манеже было, что называется, яблоку негде упасть. Представители десятков музеев России и зарубежья прибыли сюда, чтобы познакомиться, обменяться опытом, подписать соглашения и договориться о совместных выставках. Уникальная возможность, ведь «Интермузей» - это единственный профессиональный фестиваль музейщиков. И, как отметила на открытии заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, это настоящий праздник музейного единения, праздник для всех, кто не представляет своей жизни без музеев, без того, чтобы прикоснуться к нашему великому наследию, праздник, аналогов которому нет в мире.

«Мы очень благодарны Интермузею – это прекрасная площадка для налаживания связей, для того, чтобы делиться опытом с российскими коллегами, - рассказывает старший специалист по музейному развитию Азербайджанского музея ковра Айнур Мамедова. - На одном из фестивалей мы подписали соглашение о сотрудничестве с Музеем Востока и Этнографическим музеем. В рамках этого сотрудничества недавно у нас завершилась выставка «Гармония пространства» - причем речь шла не о предоставлении площадки. Это была экспозиция, в которой были и предметы из Азербайджанского музея ковра, и предметы из Музея Востока. В 2018 году в Музее декоративно-прикладного искусства у нас прошла выставка «Семь красавиц», посвященная всем видам искусства Азербайджана. С Российским этнографическим музеем у нас скоро начнется научная атрибуция экспонатов, а затем мы планируем опубликовать книгу-каталог «Азербайджанские экспонаты Российского этнографического музея».

Это лишь один пример того, как «Интермузей» оказывается важен для взаимодействия между двумя странами – причем не только профессионального, но и чисто человеческого. Азербайджанские музейщики постоянно принимают участие в фестивале, они здесь долгожданные и желанные гости. Очень теплой была встреча представителей Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры и Музея музыкальной культуры имени М.И. Глинки – эти коллективы связывает многолетнее сотрудничество. Как говорит руководитель бакинского музея Алла Байрамова, на «Интермузей» она всегда приезжает с особенным удовольствием – это отличная возможность пообщаться с коллегами, которые давно стали друзьями, увидеть что-то новое, познакомить российскую столицу с частью азербайджанской культуры. В этом году есть и еще одна задача - передать экспонаты к выставке Российского национального музея музыки в честь 100-летия Гара Гараева. «У нас в коллекции музея более 60 тысяч единиц, и мы отобрали то, что, по нашему мнению, будет особенно интересно увидеть российским посетителям: рукописи, книги, фотоаппараты, поскольку композитор увлекался фотографией и у него была хорошая коллекция аппаратов», - говорит Алла Байрамова.

Безусловно, эту выставку с нетерпением ждут многие любители музыки – тем более что она будет охватывать все грани таланта великого азербайджанского композитора, которого считают своим и в России. Национальный музей музыки привлек к этому не только коллег из Азербайджана, но и Третьяковскую галерею, замечательного художника, живого классика российской и азербайджанской живописи Таира Салахова, Музей кино… Как отмечает руководитель центра РАД Наталия Красовская, можно ожидать, что экспозиция окажется выдающейся и действительно достойной юбилейной даты. По мнению эксперта, это будет еще одна важная веха в тех дружеских отношениях, которые много лет существуют между Россией и Азербайджаном: «Здесь все: и общее наследие, и значимость таких фигур, как Гара Гараев, для культур наших народов, и прошлая общность в составе одной страны, и то, что она не была утрачена через четверть века после распада СССР – благодаря сохранению гуманитарных связей, благодаря простой человеческой дружбе между людьми, которые занимаются музейным делом», - резюмирует Наталия Красовская.

Но «Интермузей» дает возможность не только договориться о новых выставках. Это еще и площадка, где рождаются планы по развитию научной работы, по сохранению материальной культуры народов для будущих поколений. В числе таких мероприятий - научная конференция «Музеи текстильной коллекции: перспективы взаимного сотрудничества», который пройдет в Баку в Азербайджанском музее ковра, где работает отдел сохранения традиционных технологий ткачества. В числе организаторов конференции Межгосударственный фонд сотрудничества стран СНГ, и это лишний раз говорит о том, что работа музеев, как и сохранение связей между ними – дело государственной важности. Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев подчеркивает, что именно благодаря тому, какую активную позицию занимает руководство в России и Азербайджане, в странах успешно развиваются музеи - не только в столичных городах, но и в регионах. «Такие мероприятия, как «Интермузей», показывают глубокую заинтересованность России и в развитии музейного дела, и в том, чтобы развивать контакты с музеями зарубежья, прежде всего стран СНГ. Уровень сотрудничества с музеями Азербайджана может здесь служить примером того, как благодаря сходной государственной политике в области музейного дела, благодаря профессионализму и чисто человеческим качествам сотрудников музеев выстраиваются те прекрасные отношения между государствами и народами, которые существуют сегодня между Россией и Азербайджаном», - говорит Дмитрий Савельев.

Материал представлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.