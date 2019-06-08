Руфат Асадов и Паата Гулиашвили: National Nights - битва на кинжалах в Минске

8 июня 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Руфат Асадов представит Азербайджан на международном фестивале National Nights, который пройдет 26 июня в живописном уголке Минска Astoria Riverside, сообщает Trend Life.

Фестиваль National Nights - грандиозное событие, объединяющее культурные и гастрономические традиции и современность народов мира в демократичном и непринужденном формате drink&sing.

"В этом летнем сезоне организаторы предлагают окунуться в атмосферу горного Кавказского края, прийти в восторг от всеми любимых Балкан (12 июля) и насладиться пряной культурой солнечной Индии (1 сентября). Гостей ждут невероятные выступления от популярных звезд мирового уровня, а развлекательная программа и кулинарные традиции представленных стран никого не оставят равнодушным! Но обо все по порядку. Открывает новый сезон Кавказский регион, который славен своими традициями и культурным разнообразием живущих там народов. Что объединяет их всех? Конечно же, гостеприимство, культура застолья и удивительный певческий талант людей! Не упустите возможность порадовать себя ни с чем не сравнимой музыкой Грузии и Азербайджана и их национальной кухней. Специальные гости – звезда Грузии Паата Гулиашвили и Голос Азербайджана Руфат Асадов. Зажигательные танцы, чарующая музыка, мастер-класс по игре на национальных инструментах, дегустация кавказских блюд, мастер-класс от шеф-повара, битва на кинжалах, традиционный конкурс на самый аутентичный костюм и многое другое ждут вас 26 июня в Astoria Riverside", - сообщают организаторы.

На фестивале National Nights Руфат Асадов помимо своих и народных композиций исполнит песни из репертуара Муслима Магомаева.

(Автор: Вугар Иманов)

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