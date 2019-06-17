Прощай, четвертый класс – концерт юной скрипачки (ФОТО)

17 июня 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся сольный концерт ученицы средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, лауреата республиканских и международных конкурсов, юной скрипачки Суры Руфат, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии. Концертная программа прошла под названием "Прощай, четвертый класс".

На вечере присутствовали известные деятели культуры и искусства, среди них – директор средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, народный артист, известный дирижер Теймур Гейчаев, известный скрипач, основатель проекта "Золотая скрипка" Анар Юсифов.

На концерте прозвучали сочинения Антонио Вивальди, Шарля Огюста де Берио, Арифа Меликова, Фрица Крейслера и других композиторов. Юная скрипачка Сура Руфат покорила всех зрителей своим исполнительским талантом. Она уверено и артистично держалась на сцене. После каждого исполненного музыкального произведения в зале раздавались оглушительные аплодисменты.

На фортепиано юной скрипачке аккомпанировала главный педагог Азербайджанской национальной консерватории Светлана Ахмедова.

Отметим, что педагогом Суры Руфат является заслуженный учитель Азербайджана, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фатима Идиятулина.

(Автор: Джани Бабаева)

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