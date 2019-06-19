Посвящается бакинцам и сказочному городу

19 июня 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В бакинской галерее Emin Qahramanov Art Gallery, 22 июня в 19.00, состоится открытие персональной выставки молодой художницы Фатимы Агаевой под названием "Baki bir nağıldır" (Баку – это сказка), сообщает Trend Life.

"Выставка посвящается бакинцам и любимому городу, который дорог сердцу миллионов людей. В экспозиции будут представлены картины с изображением садов Абшерона, достопримечательностей Ичери Шехер, дворов бывшей улицы Советской и видов современного Баку", - отметила художница.

Фатима Агаева родилась 28 октября 1994 года в Баку. Является выпускницей Художественного училища имени Азима Азимзаде и факультета живописи Азербайджанской академии художеств. Рисует в жанре портретов, пейзажей и натюрморта. С 2019 года член Союза художников Азербайджана.

Экспозиция будет представлена до 25 июня.

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(Автор: Вугар Иманов)

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