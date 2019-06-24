Сказка азербайджанской художницы о Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Извилистые улочки Ичери Шехер, уютные дворики города, где бакинцы играют в домино или нарды, абшеронские дачи, где растет инжир и тутовник, церемонии чаепития, за которыми ведутся неспешные беседы – все это наш Баку. Город, который влюбляет в себя моментально, всех кто оказался здесь впервые. А каким видим и любим его мы – бакинцы? О своей любви к родному городу, используя холст, кисти и краски рассказала молодая и талантливая азербайджанская художница Фатима Агаева.

В бакинской галерее "Emin Qahramanov Art Gallery" открылась персональная выставка Фатимы Агаевой под названием "Баку – одна сказка". В экспозицию вошла серия работ художницы, посвященная духу и атмосфере города Баку.

Баку Фатимы – это красочный город с невероятно теплой атмосферой добрососедства и душевной культуры. Это Баку детства бакинцев старого поколения, которые трепетно хранят в памяти теплые воспоминания своих юных лет. Эту атмосферу талантливая художница передает не только знакомыми большинству бакинцев композициями, но и сочетанием ярких красок теплых тонов, игрой цвета и тени. В беседе с корреспондентом Trend Life Фатима Агаева рассказала о вернисаже и любимом Баку.

- Выставка посвящена бакинцам и всем, кто любит наш город. Это моя первая персональная выставка, и я давно хотела показать синтез старого и нового Баку. Конечно, новый Баку нам всем нравится, но люди с трепетом хранят воспоминания о Баку прошлом.

- Вы представитель молодого поколения, откуда у вас такая привязанность к старому Баку?

- Эта любовь передалась мне от моих родителей, организовывая экспозицию, посвященную Баку, решила преподнести им сюрприз. Конечно, моим родителям нравится, то, как меняется наш город. Но каждый раз, проходя мимо тех мест, где прошло их детство и юность, они предаются теплым воспоминаниям.

- На что опирались, создавая свои работы, ведь вы не можете помнить, каким был Баку много лет назад?

- Есть много материалов, например фотографий старого Баку. Также мои родители подробно рассказывали мне о городе. И еще конечно, у нас сохранились и оберегаются старые здания. На основе всех этих материалов я и подготовила данную экспозицию.

- Какие еще темы выбираете для своих картин помимо Баку?

- У меня очень много работ, просто на этой выставке хотела показать именно Баку. В будущем я планирую провести выставку, где продемонстрирую все свои произведения.

- Какою работу можете назвать основной на выставке? И какое у вас любимое место в Баку?

- Наверное, картину "Советский дворик", потому что все началось именно с нее. А что касается любимого места, то я себя чувствую очень комфортно в Ичери Шехер. У меня там находится мастерская. Вообще в Ичери Шехер царит творческая обстановка, здесь расположено немало художественных мастерских.

Отметим, что выставка "Баку – одна сказка" вызвала большой интерес у зрителей, мероприятие посетили известные художники и фотографы, общественные деятели, представители творческой интеллигенции.

Все картины автора разные по композиции и содержанию, но несут одну идею – перенести зрителя в эту волшебную сказку старого города, который для одних олицетворяет самые счастливые годы детства и юности, а для других своеобразную городскую легенду о "золотом веке" в истории нашего города, описанную Манафом Сулеймановым и Гусейнгулу Сарабским в их произведениях, посвященных Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.