Милош Бикович объявил о завершении съемок сериала о Муслиме Магомаеве (ФОТО)

3 августа 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сербский и российский актер Милош Бикович, воплотивший образ Муслима Магомаева в сериале о легендарном азербайджанском исполнителе, объявил о завершении съемок кинопроекта, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу актера в Instagram.

"Вот и закончились съёмки проекта "Магомаев". Муслим Магомедович, честь имел. Спасибо Вам за ваше по-детски чистое сердце и творчество, наполненное страстью", - написал Бикович в Instagram.

Актер также выразил благодарность всем, кто работал над этой картиной.

Напомним, что Первый канал (Россия) приступил к съемкам сериала "Магомаев" о великом музыканте, легендарном исполнителе в начале октября. Роль Муслима Магомаева исполнил актер Милош Бикович, образ супруги Магомаева Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко, актриса Мария Шалаева предстала в образе советского и российского композитора Александры Пахмутовой. В фильме также заняты Ксения Бабкина, Светлана Устинова, Никита Тарасов, Алена Ивченко, Максим Лагашкин и другие.

Режиссер - Олег Асадулин. Ожидается, что 1 сезон сериала "Магомаев" стартует осенью в 2019 году на Первом канале России.

Съемочную группу консультировала вдова легендарного исполнителя Тамара Синявская, которая, по словам продюсеров, лично корректирует воспоминания о реальных событиях и датах, замечает несоответствия в моментах, о которых сценаристы попросту не могли знать.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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