"Однажды в … Голливуде" – долгожданная премьера от Квентина Тарантино в Баку (ФОТО, ВИДЕО)

9 августа 2019 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в Gənclik Mall, за день до официальной премьеры прошёл закрытый показ фильма Квентина Тарантино "Однажды в … Голливуде", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

В кинотеатре царила атмосфера 60-70 годов прошлого века. Запоминающейся частью мероприятия стали декорации, музыкальная постановка, шоу-программа, конкурсы с призами. Гостями вечера были звезды шоу-бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций, которые пришли на мероприятие в одежде в стиле 60-70 годов.

Девятый по счету фильм Квентина Тарантино собрал на съемочной площадке самых ярких звезд Голливуда - Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Марго Робби, Аль Пачино и Курта Рассела.

Главный герой - телевизионный актёр, который после одного удачного сериала занимается поисками возможностей пробиться в кинобизнес. Параллельно с ним тем же занимается его помощник и дублёр. История разворачивается на фоне реальных событий, связанных с сектой Чарльза Мэнсона, которые произошли в августе 1969 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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