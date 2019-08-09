Юные музыканты выступили с концертом в посольстве России в Азербайджане (ФОТО)

9 августа 2019 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В посольстве России в Азербайджане состоялся концерт молодежной музыкальной студии, созданной при Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

На вечере выступил музыкальный ансамбль "Старт" Дома культуры "Достлуг" города Сумгайыт, скрипачка, учащаяся Сумгайытского музыкального колледжа Асмар Наджафова и другие юные музыканты.

Участники концерта исполнили популярные песни на азербайджанском, русском и других языках народов мира.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов рассказал гостям мероприятия о новом проекте – молодежной музыкальной студии РИКЦ.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская команда с успехом выступила на Всемирных играх в России (ФОТО)
Спорт 21 июня 16:41
Как азербайджанский танцор создал сам себя (ФОТО)
Культура 7 мая 18:11
Тёмная ночь: в Баку сняли видеоклип, посвященный Дню Победы (ФОТО)
Социум 7 мая 15:34
Пасхальный базар в Баку (ФОТО)
Культура 17 апреля 10:04
Весенние сюжеты в Баку
Культура 19 марта 11:30
Легендарный сын Земли азербайджанских детей (ФОТО)
Культура 13 марта 10:23
Лента новостей
Еще одна награда в копилке азербайджанского "Степняка" (ФОТО)
Культура 19:56
ОПЕК в июле снизил добычу нефти
Энергетика 19:47
В области Казахстана реализуется ряд проектов для развития туризма (ЭКСКЛЮЗИВ)
Туризм 19:47
TBC Research: в июле доходы туристического сектора Грузии несколько снизились
Туризм 19:45
Узбекско-китайское СП закупает прокладки
Тендеры 19:39
ТОП-20 банков Азербайджана по объему процентных расходов
Финансы 19:28
ТОП-20 банков Азербайджана по объему процентных доходов
Финансы 19:28
В Китае обсудили возможность сотрудничества бирж Китая и Казахстана
Бизнес 19:27
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 330 млн манатов
Финансы 19:24