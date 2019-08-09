Юные музыканты выступили с концертом в посольстве России в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В посольстве России в Азербайджане состоялся концерт молодежной музыкальной студии, созданной при Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

На вечере выступил музыкальный ансамбль "Старт" Дома культуры "Достлуг" города Сумгайыт, скрипачка, учащаяся Сумгайытского музыкального колледжа Асмар Наджафова и другие юные музыканты.

Участники концерта исполнили популярные песни на азербайджанском, русском и других языках народов мира.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов рассказал гостям мероприятия о новом проекте – молодежной музыкальной студии РИКЦ.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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