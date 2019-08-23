Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)

23 августа 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В величественном здании оперного театра Рио-де-Жанейро (Theatro Municipal do Rio De Janeyro) состоялся гала – концерт, посвященный 100-летию органов дипломатической службы Азербайджана, сообщает Trend Life. Вечер был организован посольством Азербайджана в Бразилии при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО.

На исторической сцене одного из самых престижных театров Латинской Америки, являющейся шедевром архитектуры начала прошлого века, выступали такие гранды мирового вокала как Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Джесси Норман, Кири Те Канава, а старейший оркестр Бразилии празднует в следующем году свое 80-летие.

В этот вечер с большим успехом выступил Национальный симфонический оркестр Бразилии под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова. Для азербайджанского дирижера это третий визит в крупнейшее государство Южной Америки. Успешное сотрудничество с бразильскими оркестрами началось в 2013 году в столице - Бразилиа, затем было продолжено двумя концертами в 2015 году в Рио-де-Жанейро, в самом большом концертном зале в Южной Америке Cidade das Artes и в Theatro Municipal do Rio De Janeyro. Следует отметить, что Рио-де-Жанейро является городом – побратимом Баку и светскому обществу хорошо известны достижения музыкальной культуры Азербайджана.

В концертной программе прозвучали произведения Гара Гараева, Фикрета Амирова, Асафа Зейналлы, Клода Дебюсси, Мориса Равеля и Эйтора Вила-Лобоса. Солисткой выступила выпускница Лондонской королевской академии музыки Сельджан Насибли. Азербайджанскую сопрано, представившей публике редко исполняемую "Шахерезаду" Мориса Равеля и романс "Ölkəm" Асафа Зейналлы зал наградил восторженными аплодисментами. Вечер завершился исполнением "Седьмой Бразильской Бахианы" Вила-Лобоса. Две тысячи зрителей, в числе посла Азербайджана в Бразилии Эльхана Полухова, представителей мэрии города, Национального конгресса Бразилии, профессуры и студентов Федерального университета Рио-де-Жанейро стоя приветствовали достижения музыкальной культуры Азербайджана.

Первый концертмейстер Orquestra Sinfonika Brasileira Кловис Перейра Фильхо : "Сифонические гравюры "Дон Кихот" Гара Гараева потрясли нас. Глубина и экспрессия интерпретации маэстро Адигезалова произвели неизгладимые впечатления".

Член художественного совета Orquestra Sinfonika Brasileira, концертмейстер Никола Бояджиев: "Несомненно, "Насими" Фикрета Амирова – величайшая партитура ХХ века. Азербайджан дал миру выдающихся композиторов. Программа концерта была одной из самых интересных за последнее десятилетие. Заслуженный, оглушительный успех культуры Азербайджана в Бразилии".

Мероприятие вызвало большой интерес в концертной жизни города и широко освещалось местными СМИ.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)
  • Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)
  • Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)
  • Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)
  • Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)
  • Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)
  • Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)
  • Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)
  • Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)
  • Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)
  • Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)
  • Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)
  • Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)
  • Музыкальная культура Азербайджана покорила Бразилию (ФОТО)
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