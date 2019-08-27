Одной рукой играть на фортепиано, а второй внутри рояля перебирать струны…Отец современной музыки Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве прошел уникальный концерт современной музыки, показавший всю глубину культурных связей России и Азербайджана.

Фестиваль «Собираем друзей» в Москве – особенное событие для всех любителей музыки. Это уникальная возможность познакомиться с лучшими произведениями композиторов десятков стран в исполнении выдающихся исполнителей. Но концерт Ольги Домниной выделяется даже в этом контексте.

Ольга Домнина – воспитанница Гнесинки и Королевской академии музыки в Лондоне, исполнитель премьерных сочинений современных композиторов. Это материал, с которым она очень любит работать, и потому программа, созданная ею, была своеобразной перекличкой сквозь время: Шостакович, Гара Гараев и Георгий Свиридов, их ученики Фарадж Гараев и Аяз Гамбарли. Последний еще очень молод, но его творчество уже сейчас составляет гордость современной музыки Азербайджана. Классики и современники, которые вот-вот станут классиками, российские и азербайджанские композиторы, творчество которых ценят и знают в обеих странах – в рамках одного концерта они сошлись, и зал замер в восхищении.

«Все время концерта в зале была полная тишина. Понимаете, произведения Фараджа Гараева, пьеса «Резонанс» Аяза Гамбарли – это все очень непростые для восприятия и исполнения вещи, но мне было очень просто играть, легко сосредоточиться, хотя обычно для меня это сложно. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо публике, среди которой было много азербайджанцев, - говорит Ольга Домнина. - Мне очень ценна их реакция, их отношение к родной их музыке, которую я исполняю. Это своеобразный индикатор того, все ли у меня получилось – и отклик был. Счастливые глаза публики… я не знаю, что надо еще артисту для того, чтобы считать концерт успешным. Все читаешь в глазах. Понятно, что есть слова, аплодисменты – но по глазам можно прочесть намного больше, прочесть то, что невыразимо. Тишина и глаза зрителя – вот то, что показывает, как приняла тебя публика».

Программа «После Шостаковича» действительно стала своеобразным откровением для слушателей. «Концерт просто невероятный! Каждая композиция – открытие для меня: я немного знакома с творчеством Гара Гараева и понимала, что будет очень хорошо. Но когда Ольга заиграла, это превзошло мои самые смелые ожидания, - делилась впечатлениями одна из зрительниц. – Особняком для меня стоит произведение Аяза Гамбарли, когда Ольга одной рукой играла на фортепиано, а второй внутри рояля перебирала струны. Я видела впервые такую технику игры, и меня совершенно покорил звук. Я теперь поклонница этой пианистки и музыки навеки!»

По мнению руководителя Центра РАД Наталии Красовской, концерт Ольги Домниной – это не только заметное явление в музыкальной жизни столицы, но и важная демонстрация того, насколько близки культуры наших стран. «Шостакович – равновеликая фигура для России и Азербайджана, его музыкальное и педагогическое наследие трудно переоценить. И точно так же сложно переоценить наследие его учеников, в том числе Гара Гараева, которого с полным правом можно назвать отцом современной музыки Азербайджана. В музыке, которую исполнила Ольга Домнина, чувствуется общность мотивов, взаимопроникновение и влияние – при том, что все произведения очень разные и отражают индивидуальность композиторов, их создавших. Эта программа со всей очевидностью показывает ту роль, которую Россия и Азербайджан сыграли в культурной жизни друг друга», - говорит Наталия Красовская.

С ней согласен руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев. «Программа пианистки Ольги Домниной – настоящий мост дружбы и культуры между нашими странами. Ее исполнение выдающейся музыки Гараева, Свиридова, Гамбарли стало настоящим украшением фестиваля с говорящим названием «Собираем друзей» и показало, насколько Россия и Азербайджан близки исторически, сколь глубоки и разносторонни эти связи», - говорит депутат.

Материал предоставлен пресс-службой Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

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