Трагическая история в Баку — воровка, убийца брата и детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Любовь и ненависть, верность и предательство, повеленья и неповиновение - история "Медеи" взволновала бакинских театралов, сообщает в четверг Trend Life

В рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., организованного Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, Государственный академический театр имени Е.Вахтангова представил спектакль "Медея" на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Главные роли исполнили народная артистка России Юлия Рутберг и актер Григорий Антипенко.

"Медея" - спектакль трагический, который с первых минут вовлекает зрителя, заставляет думать, сопереживать, ненавидеть героев.

Медея - дочь царя Колхиды влюбляется в предводителя аргонавтов [прим.- в древнегреческой мифологии участники похода в Колхиду] Ясона. Ослепленная любовь к Ясону Медея похищает у отца золотое руно и убивает брата. После многолетних скитаний Медея, Ясон и их дети находят пристанище во владениях Креона. Весть о том, что Ясон задумал жениться на дочери царя терзает Медею. Для нее предательство Ясона - это разрушение ее жизненного пространства, душевной гармонии.

Креон повелевает Медее оставить детей и покинуть его владения. Но та, кто обокрала отца и убила брата, не будет повиноваться. Разговор Медеи и Ясона самый эмоциональный момент спектакля – упреки, обвинения, нападки. Когда-то до безумия любившие друг-друга Медея и Ясон превратились во врагов, готовых в любой момент взяться за нож.

За годы они изменились оба, и эти перемены друг-друга они не принимают и отвергают. Ясон принуждает Медею уйти, но она не может быть побежденной...

Решив отомстить сопернице, она посылает ей через своих детей свадебный подарок - отравленный пеплос и диадему.

Сама Медея уходит в небытие вместе с детьми, ибо не может оставить их такому Ясону, благоденствующему в созданном им мире филистерского равнодушия.

Великолепная актерская игра – "на разрыв", захватывающие монологи и диалоги, интересные световые решения и декорации – постановка прошла на одном дыхании, оставив не похожее ни на что "послевкусие".

"Браво… Браво… и еще раз Браво!" кричали зрители актерам.

Юлия Рутберг в свою очередь поблагодарила бакинскую публику за теплый прием, отметив, что труппе Театра имени Е.Вахтангова здесь очень понравилось.

Отметим, что коллектив Театра имени Е.Вахтангова представил три спектакля - в постановке Римаса Туминаса "Евгений Онегин" (1- 3 сентября) на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, в постановке Михаила Цитриняка "Крик лангусты" (3 сентября) и "Медея" (4 сентября) – на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. В гастролях приняли участие: Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Ольга Лерман, Леонид Бичевин, Артур Иванов, Олег Макаров, Юрий Шлыков, Григорий Антипенко, Андрей Ильин и др. Спектакли прошли на русском языке с азербайджанскими субтитрами.

Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) - является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом, сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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