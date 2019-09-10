Молодежный камерный оркестр ТЮРКСОЙ завершил гастрольное турне в Баку оглушительными овациями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ, сообщает Trend Life.

Молодежный камерный оркестр ТЮРКСОЙ выступал с порядка шестидесяти концертными программами во многих странах мира, в том числе в Азербайджане, Казахстане, Турции, Австрии, США, Германии, Албании, Боснии и Герцеговине, Франции, Италии и многих других странах.

Великолепное исполнение произведений, составляющих музыкальное наследие тюркских народов, снискало оркестру славу и многочисленных поклонников в разных странах мира. Участники оркестра – молодые дарования, студенты консерваторий стран-участниц ТЮРКСОЙ. За прошедшие годы в составе оркестра побывали около 100 молодых талантов из десяти разных стран.

Концерт оркестра ТЮРКСОЙ посетили видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, деятели науки, культуры и искусства, многочисленные поклонники музыкального наследия тюркских народов и классической музыки.

До начала концертной программы генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов в беседе с представителями СМИ отметил, что концерт организован в рамках большого турне коллектива по трем странам – Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан.

"Гастрольное турне посвящено 10-летию образования Тюркского совета. Турне началось 27 августа. Концертные программы состоялись в городах Казахстана - Туркестан, Шымкент, Тараз, потом был концерт в Бишкеке (Кыргызстан), а затем вновь в Казахстане – городе Алматы. И вот финальный концерт в рамках турне организован в Баку. В Баку оркестр выступает под управлением Рената Салаватова (Татарстан, Россия) и Анвара Акбарова (Казахстан). В ходе гастролей оркестр также выступал и под управлением азербайджанского дирижера Мустафы Мехмандарова, но именно в день гастролей в Баку у него проходит концерт в Вене", - подчеркнул генеральный секретарь ТЮРКСОЙ.

Также было отмечено, что в будущем году, к десятилетию основанного в 2010 году Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ, запланированы крупномасштабные гастроли коллектива как в Европе, а также возможно и в США.

В ходе вечера вниманию зрителей была представлена интересная программа, на которой прозвучали сочинения Сейдалы Медетова (Кыргызстан), Тургая Эрденера (Турция), Нуры Халмамедова (Туркменистан), турецкая народная песня " Üsküdara gideriken" и сочинение солиста оркестра, музыканта и композитора Биржана Мынбаева (Казахстан). Во время концерта вниманию публики были представлены сочинения Петра Чайковского – «Серенада для струнного оркестра», Антонио Вивальди – «Концерт для четырех скрипок с оркестром», Альфреда Шнитке – менуэт и фуга из «Сюиты в старинном стиле».

В заключение вечера был исполнен финал из «Струнной симфонии памяти Низами» азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова.

Выразительное звучание оркестра, великолепная дирижерская работа Рената Салаватова и Анвара Акбарова покорили бакинскую публику. Слушатели встречали каждое произведение бурными овациями.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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