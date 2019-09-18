В Азербайджане тожественно отмечается День национальной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - День национальной музыки - 18 сентября ежегодно широко отмечается в Азербайджане. Этот праздник музыки вошел в историю также, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948), сообщает Trend Life.

В Аллее почетного захоронения в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню национальной музыки. В мероприятии приняли участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр культуры Абульфас Гараев, видные общественные деятели, известные деятели культуры и науки, предстваители творческой интеллигенции и молодежи.

Участники мероприятия почтили память общенационального лидера, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили к его могиле цветы. Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Цветы были возложены к могилам выдающихся деятелей национального музыкального искусства - Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Ниязи, Гара Гараева, Рашида Бейбутова, Фикрета Амирова, Рашида Бейбутова и других.

Выступившие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Азербайджана и СССР Фархад Бадалбейли, директор Дома-музея Узеира Гаджибейли, народный артист Сардар Фараджов рассказали о бесценном вкладе великого композитора в развитие и пропаганду национального музыкального искусства. Имя Узеира Гаджибейли навсегда останется в памяти азербайджанского народа, его творчество бессмертно. Было отмечено, что в соответствии с указом, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1995 году – накануне 110-летнего юбилея со дня рождения гениального композитора, ежегодно 18 сентября отмечается в Азербайджане как День национальной музыки. В этот день также отмечается день рождения другого выдающегося представителя азербайджанской музыки, великого композитора Муслима Магомаева - старшего (1885-1937). В заключении Азербайджанская государственная хоровая капелла исполнила произведение Узеира Гаджибейли "Шаби-Хиджран".

Мероприятие продолжилось в Азербайджанской национальной консерватории, где ректор, народный артист Сиявуш Керими поздравил гостей и участников фестиваля со знаменательным событием, подчеркнув роль Узеира Гаджибейли в развитии азербайджанской культуры, подготовки национальных кадров и талантливой молодежи. Оркестром народных инструментов консерватории было исполнено произведение "Карабах шикестеси".

Далее гости и участники фестиваля отправились к Национальному музею искусств Азербайджана, где возложили цветы к мемориалу "Расстрелянные памятники" - бюстам Узеира Гаджибейли, исполнителя Бюльбюля и поэтессы Хуршудбану Натаван. Изначально эти памятники были установлены в азербайджанском городе Шуша. Однако после оккупации города Арменией памятники выдающимся деятелям культуры Азербайджана едва не были уничтожены. После личного вмешательства общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева они были возвращены в Баку. После восстановительных работ в Национальном музее искусств было принято решение о выставлении их в саду музея.

Далее перед зданием Бакинской музыкальной академии прошло торжественное мероприятие "Üzeyir Müsiqi Günü" с участием Образцового военного оркестра министерства обороны Азербайджана и Азербайджанской государственной хоровой капеллы.

В своих выступлениях министр культуры Абульфас Гараев, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Азербайджана и СССР Фархад Бадалбейли, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Азербайджана Фирангиз Ализаде, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими отметили, знаменательно, что именно в День национальной музыки традиционно проводится открытие Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

При организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана 18-30 сентября пройдет XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. В рамках фестиваля будет проведено около 40 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии. Среди них - Турецкий государственный симфонический оркестр Чукурова, Китайский филармонический оркестр "Silk Road", Сергей Ролдугин, Хатия Буниатишвили, Алена Баева, Мирослав Култышев, Сергей Догадин, Филипп Копачевский, Величка Йочева, Евгений Авраменко, Лоренцо Тацциери, Дмитрий Хохлов, Александр Гаджиев, Маргарита Александрович, Мурат Селим Токадж, Регина Рустамова, Джабраил Идрисов, Георгий Челидзе, Умид Исраилов, а также азербайджанские музыканты Рауф Абдуллаев, Ульвия Гаджибекова, Егяна Ахундова, Ялчин Адигезалов, Фахраддин Керимов, Мурад Адыгезалзаде, Мурад Гусейнов, Эюб Гулиев, Мустафа Мехмандаров. Эльнара Мамедова, Ильхам Назаров и др.

Торжественное открытие фестиваля пройдет сегодня в 19.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. В концертной программе выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр под управлением народного артиста, дирижера Рауфа Абдуллаева и известный российский скрипач, победитель XVI Международного музыкального конкурса имени П.И. Чайковского Сергей Догадин. Прозвучит увертюра из оперы Узеира Гаджибейли "Koroğlu", Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса и Шестая симфония "Контрасты" народного артиста Азербайджана Арифа Меликова, посвященная памяти видного композитора.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.