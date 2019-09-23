Люблю я Баку. В нем есть что-то особенное, никогда не забывающееся (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В книжном магазине Libraff в рамках проекта "Классика поэзии с Ираной Гасымовой" прошел вечер, посвященный Владимиру Маяковскому, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие не только молодые и известные поэты, но и люди различных профессий, которые продекламировали произведения одного из самых ярких представителей русского футуризма, создателя множества неологизмов, чье творчество оставило яркий след в истории мировой культуры и литературы.

По словам поэтессы Ираны Гасымовой, главная цель проекта - приобщить как можно больше людей к поэзии, где каждый желающий может принять участие, прочитав любимое стихотворение заявленного поэта. Ведь основная задача поэзии показать и воспеть красоту и многогранность мира. И, конечно, главным героем поэзии является человек, от его имени и создается поэзия.

Имя Владимира Маяковского тесно связано с Баку, он несколько раз здесь бывал, а его творчество оказало определенное влияние на развитие азербайджанской литературы XX века. Первый раз Маяковский оказался в Баку еще в 1906 году. Тогда его поразили мощные нефтяные фонтаны, всполохи огня из земли, могучие нефтяные вышки. Для него Баку так и остался городом чудес, огня и света. В 1914 году, будучи уже известным поэтом, он приехал сюда вместе с поэтами-футуристами Бурлюком и Каменским. Важнейшим в жизни поэта оказался 1926 год. Он только что вернулся из поездки в США. Очарованный необыкновенными техническими чудесами Нового Света, он жаждал и в России тех же гигантских преобразований. Баку был для него как бы плацдармом для прыжка в будущее. Он представлял себе Баку сияющим, обновленным, с небоскребами и парками, стадионами и дворцами – каким, собственно, этот мегаполис сейчас и стал.

В Баку Маяковский пробыл неделю, что стало значительным событием в жизни литературной общественности города. Его выступления, публичные чтения стихов, проходившие в помещении Тюркского государственного театра и Бакинского рабочего театра, в кинотеатре «Рекорд», перед рабочими-нефтяниками в Балаханах, собирали полные залы. На одном из них он и произнес свою знаменитую фразу, приводившуюся позже многими исследователями творчества выдающегося поэта: «В поэзии форма является содержанием. Если нет содержания - не будет и формы».

За эти дни он не только выступал, но и встречался с участниками литературной группы «Весна», осматривал город, ездил на строительство новых нефтяных промыслов, написав очерк «Америка в Баку». Стихи поэта, впервые прозвучавшие со страниц «Бакинского рабочего», находили в Азербайджане горячий отклик. Их читали, цитировали в заводских и промысловых красных уголках, в клубах и студенческих общежитиях. Именно здесь впервые были напечатаны его очерк «Я люблю Нью-Йорк» (из книги «Мое открытие Америки») и стихотворения «Домой», «Вызов», «Богомольное». Ярким впечатлением, которое произвел на него Баку, он поделился в очерке «Рождение столицы». В нем Маяковский рассказывает и о том, как неузнаваемо механизировались, вооружались новой техникой бакинские нефтяные промыслы.

Он считал Баку своим родным городом и говорил, что приезжает сюда как в собственный дом. Совершая в декабре 1927 году поездку по СССР с только что оконченной поэмой «Хорошо», Маяковский вновь посетил Баку. Перед отъездом из Баку Маяковский просил присылать ему переводы его стихов на азербайджанский язык и все, что будет печататься о нем республиканской печати.

"Люблю я Баку. В нем есть что-то особенное, никогда не забывающееся", - говорил поэт.

"Баку!"

Баку.

Город ветра.

Песок плюет в глаза.

Баку.

Город пожаров.

Полыхание Балахан.

Баку.

Листья - копоть.

Ветки - провода.

Баку.

Ручьи -

чернила нефти.

Баку.

Плосковерхие дома.

Горбоносые люди.

Баку.

Никто не селится для веселья.

Баку.

Жирное пятно в пиджаке мира."

Баку.

Резервуар грязи,

но к тебе

я тянусь

любовью

более -

чем притягивает дервиша Тибет,

Мекка - правоверного,

Иерусалим -

христиан

на богомолье.

По тебе

машинами вздыхают

миллиарды

поршней и колес.

Поцелуют

и опять

целуют, не стихая,

маслом,

нефтью,

тихо

и взасос.

Воле города

противостать не смея,

цепью сцепеневших тел

льнут

к Баку

покорно

даже змеи

извивающихся цистерн.

Если в будущее

крепко верится -

это оттого,

что до краев

изливается

столицам в сердце

черная

бакинская

густая кровь.

[1923]

(Автор: Вугар Иманов)

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