В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)

18 октября 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 18 октября в Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялась торжественная церемония в связи с присвоением группе азербайджанских деятелей культуры и искусства почетных званий, награждением медалями, согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Trend Life.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев поздравил участников мероприятия Днем государственной независимости.

Говоря о значимости деятельности представителей культуры и искусства, министр отметил, что только в учреждениях министерства культуры трудится до 70 тысяч человек, в целом примерно 800 тысяч людей занимаются творчеством.

Было подчеркнуто, что удостоенные почетных наград деятели, внесли существенный вклад в развитие культуры и искусства страны.

Абульфас Гараев пожелал представителям культуры и искусства дальнейших успехов в их творческой деятельности.

Затем министр вручил деятелям культуры и искусства почетные награды — Почетные дипломы Президента Азербайджанской Республики, медали "Терегги", удостоверения о присвоении званий "Народный артист", "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный артист", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный учитель" и медали "За отличие на государственной службе".

Среди награжденных – Мобил Бабаев, Рухангиз Гасымова, Гюнай Алиева, Халида Гулиева, Васиф Аллахвердиев, Сардар Фараджов.

Награжденные выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку их деятельности со стороны государства.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
  • В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
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