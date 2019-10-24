Европейский Союз проведет в Азербайджане Фестиваль культурного наследия

БАКУ /Trend Life/ - Представительство Европейского Союза в Азербайджане проводит второй Фестиваль культурного наследия FANTAZIA с 1 по 15 ноября года в Баку, Гяндже и Габале, сообщили Trend Life в пресс-службе организаторов United Cultures.

Цель фестиваля FANTAZIA, названного в честь знаменитого охраняемого здания Бакинской бани, - повышение осведомленности о необходимости демонстрации и сохранения культурного наследия. В этом году фестиваль совпадает с 10-й годовщиной "Восточного партнерства".

Фестиваль начнется 1 ноября с конференции по архитектурному наследию котороя будет организована в Азербайджано-французском университете и открытием pop-up-музея посвященной истории Баку, продолжится различными фотовыставками, кинопоказами, концертами и театральными представлениями, мастер-классами в университете. По этому случаю в Баку прибудут иностранные гости.

Часть мероприятий фестиваля, а именно организация выставок, дебатов и кинопоказов, пройдет в Гяндже. В рамках фестиваля гости также примут участие в мероприятии, посвященном "Дню албано-удинской культуры" в селе Нидж Габалинского района.

Фестиваль будет организован в партнерстве с государствами-членами ЕС и странами - Францией, Болгарией, Италией, Финляндией, Бельгией, Голландией, Венгрией, Молдовой, Мексикой, Аргентиной, Таджикистаном, Венесуэлой, а также местными партнерами, в том числе Министерством культуры Азербайджана, Главным Управлением культуры города Баку, Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Фестиваль проводится при поддержке бизнес-центра The Landmark. Официальные партнеры - Пространство современного искусства YARAT, Salaam Cinema, Муниципалитет города Гянджа, Албано-удинская христианская религиозная община, Каза Батло Барселона, AEDOS. Научные партнеры - Университет Венеции Ка' Фоскари, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Азербайджано-французский университет (UFAZ), Государственный университет Гянджи.

(Автор: Вугар Иманов)

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