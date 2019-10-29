Claire Parsons & Eran Har Even показали свою любовь в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля прошел концерт дуэта Claire Parsons & Eran Har Even, сообщает Trend Life. Их импровизации были построены на любви и самых сокровенных чувствах людей.

Эран Хар Эвен - израильский гитарист, композитор и музыкальный педагог, проживающий в Амстердаме (Нидерланды). Он является одним из самых активных деятелей голландской джазовой сцены, записываясь и выступая с лучшими джазовыми музыкантами в местных и международных кругах. В настоящее время пишет книгу о методике применения полифонии на гитаре. Это будет первая практическая книга, посвященная этой теме в джазовой идиоме.

Клер Парсонс - люксембургская джазовая певица английского происхождения. Она изучала такие музыкальные инструменты, как классическое фортепиано, классическая и электрическая гитара, джазовое пианино, классический и джазовый вокал. В 2018 году дважды была номинирована на Люксембургскую музыкальную премию и выиграла ее в категории "Лучший будущий музыкант". В 2019 году выиграла "Первую премию Альберта Михилса" на международном конкурсе B-Jazz с проектом Aishinka.

Baku Jazz Festival 2019 прошел с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Было проведено более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции, Франции, Гвинеи, Вьетнама, Нидерландов, Израиля, Люксембурга, Великобритании, США и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представил публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам, международным конкурсом молодых исполнителей "I am Jazzman" и ночными джем-сессиями.

Фестиваль прошел на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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