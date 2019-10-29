Будущее азербайджанского джаза (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля прошли концерты молодых азербайджанских музыкантов - коллектива Afshin Alizadeh Quintet и дуэта Tural Raphael & Sultan Huseyn, сообщает Trend Life.

Молодёжь и будущее взаимосвязаны, одно не может существовать без другого. Молодёжь - главный представитель силы и мощи страны. А для молодых джазменов участие в фестивалях дают значительный стимул для дальнейшей творческой деятельности. В Азербайджане много молодых джазменов, которые добиваются успехов на международной арене. Фестиваль показал, что в стране растет новая поросль джазменов, которые следуя традициям национального джазового искусства, привносят свои идеи и новшества, как говорится, импровизируют в будущее...Квинтет Афшина Ализаде, дуэт Турала Рафаэля и Султана Гусейна стал ярким тому свидетельством.

Baku Jazz Festival 2019 прошел с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Было проведено более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции, Франции, Гвинеи, Вьетнама, Нидерландов, Израиля, Люксембурга, Великобритании, США и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представил публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам, международным конкурсом молодых исполнителей "I am Jazzman" и ночными джем-сессиями.

Фестиваль прошел на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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